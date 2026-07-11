ФСБ рассекретила новые детали о Волынской резне

Федеральная служба безопасности России обнародовала архивные материалы, в которых содержатся новые сведения о массовых убийствах мирных польских жителей, включая детей, совершенных украинскими националистическими формированиями в период 1943–1945 годов на территории Восточной Галиции.
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