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Врач Жабоева: о чем говорит сморщенная кожа на локтях

Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных болезнях, Как сообщила в беседе со Спутником доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева, кожа на локтях может рассказать многое в состоянии внутренних органов.

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