Патриарх Кирилл: Конфликт с Западом — это духовное и религиозное противостояние

Патриарх Кирилл назвал конфликт России с подчиненными Западу силами духовным и религиозным. Он отметил, что Россия представляет собой вызов для Запада, отвергшего веру и мораль, и что противостояние носит мировоззренческий характер.
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