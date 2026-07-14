Ритейл-гигант Shein планирует провести IPO в Гонконге на три миллиарда долларов

Один из крупнейших в мире представителей индустрии быстрой моды, компания Shein, активно готовится к выходу на публичный рынок капитала и планирует провести первичное размещение своих акций на Гонконгской фондовой бирже уже в августе.
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