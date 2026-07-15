Айфоны россиян могут превратиться в «кирпичи», предупреждают эксперты. По их словам, Apple грозит антимонопольное дело после того, как компания не выполнила требования ФАС по предустановке российских приложений.
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