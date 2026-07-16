Названа крайне сложная проблема для Банка России

Опубликованные Банком России данные по мониторингу предприятий являются «весьма плачевными», в связи с чем динамика показателей и общая ситуация в экономике заставляет говорить о необходимости сделать непростой выбор в сфере монетарной политики, считает инвестбанкир Евгений Коган, отметивший, в частности, что «в разрезе отраслей ухудшение идет широким фронтом».