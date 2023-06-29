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Модрич и Ловрен обвиняются в лжесвидетельстве по делу о хищении 20 млн евро. Их заявления уже изучали в 2017-2018 годах – игрокам грозило до 5 лет тюрьмы

Прокуратура Осиека предъявила им обвинения в даче ложных показаний касательно дела о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем, передает Jutarnji List.

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