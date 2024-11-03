Прогноз погоды в Крыму на 3 ноября В Симферополе +8 и малооблачноВ Севастополе +9 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и малооблачноВ Черноморском +9 и малооблачноВ Джанкое +9 и малооблачноВ Ялте +11 и малооблачноВ Алуште +11 и облачно с прояснениямиВ Керчи +8 и облачно с прояснениями Читать подробнее>>> .