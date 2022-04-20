Названы самые богатые и самые "бедные" члены правительства Свердловской области

Декларации о доходах за 2021 год опубликовали все члены кабмина Свердловской области. Как выяснилось из документа, опубликованного на официальном портале правительства региона, самым преуспевающим из чиновников стал министр спорта Леонид Рапопорт.
Декларации о доходах за 2021 год опубликовали все члены кабмина Свердловской области. Как выяснилось из документа, опубликованного на официальном портале правительства региона, самым преуспевающим из чиновников стал министр спорта Леонид Рапопорт.
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