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Названы самые богатые и самые "бедные" члены правительства Свердловской области

Названы самые богатые и самые "бедные" члены правительства Свердловской области

Декларации о доходах за 2021 год опубликовали все члены кабмина Свердловской области. Как выяснилось из документа, опубликованного на официальном портале правительства региона, самым преуспевающим из чиновников стал министр спорта Леонид Рапопорт.

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