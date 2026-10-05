Синоптик анонсировал потепление до 25 градусов на юге России

Синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра сообщил, что в большинстве регионов Юга России в конце первой декады октября ожидается потепление до 25°C благодаря плюсовым воздушным массам из Средиземноморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Мытищах подрост...
- LD Для русских приду...
- "На виселицу их!"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым