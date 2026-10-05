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Царьград

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Синоптик анонсировал потепление до 25 градусов на юге России

Синоптик анонсировал потепление до 25 градусов на юге России

Синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра сообщил, что в большинстве регионов Юга России в конце первой декады октября ожидается потепление до 25°C благодаря плюсовым воздушным массам из Средиземноморья.

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