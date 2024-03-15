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СССР-Россия

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Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте

Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера, в интервью Владимира Путина, прозвучал очень интересный вопрос: "Не хотела бы Россия воспользоваться помощью двухмиллионной армии КНДР"? - Дмитрий Киселёв.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
А кому интересно мнение гейсообщества???????
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17 час.
М
Мария
Лягушатников сейчас из Африки выставили поделом. Теперь бы вспомнили, как их 100 лет назад из Одессы попёрли. Размечтались.....Лучше бы с фермерами своими разбирались.
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16 час.
Liudmila Kosteley
У моей тёти Полины. муж был (мне значит дядя) только она погибла.Осталось 4 детей.Так этот Уланов Тимофей. много лет воевал в Северной Корее. У него дома были разные корейские сувениры. Знал хорошо язык и читал нам сказки. Сказал, что народ там добрый и спокойный и хотел бы там жить. Но из-за смерти жены не поехал. И свёкр мой там воевал, доктор. После Ленинграда, это была уже другая война 50-х годов. Вернулся в 1955 году.
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11 час.

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