Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте

Лягушатников сейчас из Африки выставили поделом. Теперь бы вспомнили, как их 100 лет назад из Одессы попёрли. Размечтались.....Лучше бы с фермерами своими разбирались.

Liudmila Kosteley

У моей тёти Полины. муж был (мне значит дядя) только она погибла.Осталось 4 детей.Так этот Уланов Тимофей. много лет воевал в Северной Корее. У него дома были разные корейские сувениры. Знал хорошо язык и читал нам сказки. Сказал, что народ там добрый и спокойный и хотел бы там жить. Но из-за смерти жены не поехал. И свёкр мой там воевал, доктор. После Ленинграда, это была уже другая война 50-х годов. Вернулся в 1955 году.