Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера, в интервью Владимира Путина, прозвучал очень интересный вопрос: "Не хотела бы Россия воспользоваться помощью двухмиллионной армии КНДР"? - Дмитрий Киселёв.
Отмашка Киму после интервенции Макрона. 2 миллионная армия Северной Кореи на низком старте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
А кому интересно мнение гейсообщества???????
Ответить
17 час.
М
Мария
Лягушатников сейчас из Африки выставили поделом. Теперь бы вспомнили, как их 100 лет назад из Одессы попёрли. Размечтались.....Лучше бы с фермерами своими разбирались.
Ответить
16 час.
Liudmila Kosteley
У моей тёти Полины. муж был (мне значит дядя) только она погибла.Осталось 4 детей.Так этот Уланов Тимофей. много лет воевал в Северной Корее. У него дома были разные корейские сувениры. Знал хорошо язык и читал нам сказки. Сказал, что народ там добрый и спокойный и хотел бы там жить. Но из-за смерти жены не поехал. И свёкр мой там воевал, доктор. После Ленинграда, это была уже другая война 50-х годов. Вернулся в 1955 году.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии