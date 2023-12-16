— Тьфу ты, — плевались бабульки у подъезда, когда Лида выходила с черным котом на руках погреться на солнышке.
Васька
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— Тьфу ты, — плевались бабульки у подъезда, когда Лида выходила с черным котом на руках погреться на солнышке.
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