Киев отказывается от обмена: Шеремет призвал Зеленского прекратить «пляски на костях»

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить действия, которые он охарактеризовал как неуважение к памяти погибших, и распорядиться о возвращении тел украинских военнослужащих.
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