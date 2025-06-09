Киев отказывается от обмена: Шеремет призвал Зеленского прекратить «пляски на костях»

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить действия, которые он охарактеризовал как неуважение к памяти погибших, и распорядиться о возвращении тел украинских военнослужащих.