Врачи в зоне СВО извлекли взрыватель от боеприпаса из спины раненого бойца

Российские медики с риском для себя спасли жизнь и здоровье раненого бойца. В полевой госпиталь на купянском направлении доставили военного с крайне опасной травмой, в его спине возле позвоночника застрял взрыватель от боеприпаса для гранатомета.
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