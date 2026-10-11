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В США начали искать нарушения антимонопольных законов у крупных телесетей

В США начали искать нарушения антимонопольных законов у крупных телесетей

Антимонопольное расследование в отношении группы телеканалов, приостановивших освещение деятельности президента США в Белом доме в знак солидарности с CNN начал минюст США, сообщает 11 октября пресс-служба минюста.

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