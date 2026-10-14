Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам 14 октября 2026 года по возможности оставить машины и воспользоваться городским транспортом из‑за сильного дождя, который, по прогнозам, продлится весь день.
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