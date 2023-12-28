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«Потолок достигнут». Что станет с ценами на автомобили в Приморье в 2024 году?

«Потолок достигнут». Что станет с ценами на автомобили в Приморье в 2024 году?

После того, как власти Южной Кореи анонсировали новое расширения списка товаров, попадающих под экспортный контроль, автоэксперты массово начали строить предположения о том, как это повлияет на авторынок Приморского края.

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