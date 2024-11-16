Субботу открываем солнечным стишочком и праздниками. Начинаем, конечно, с Дня глинтвейна + Праздника суточного застолья.
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Субботу открываем солнечным стишочком и праздниками. Начинаем, конечно, с Дня глинтвейна + Праздника суточного застолья.