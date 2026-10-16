Угроза беспилотников действовала 14 часов, авиационная опасность сохранялась с 14 октября.В Курской области стало спокойно.
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