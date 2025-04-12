Трое боевиков ВСУ признали вину в обстреле мирных жителей в Курской области

t.me/Следком Трое боевиков 17-й танковой бригады вооруженных формирований Украины признали вину в обстреле мирных жителей села Ольговка в курском приграничье, сообщает главное управление СК России в телеграм-канале.
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