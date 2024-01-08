Киевский режим превратил в «орков» население Украины @ REUTERS/Marko Djurica Tекст: Николай Стороженко «Мобилизация» стала на Украине главным словом 2023 года, заявляют составители одного из местных словарей.
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