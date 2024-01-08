БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Юрий Кушнарев
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Киевский режим превратил в «орков» население Украины

Киевский режим превратил в «орков» население Украины

Киевский режим превратил в «орков» население Украины @ REUTERS/Marko Djurica Tекст: Николай Стороженко «Мобилизация» стала на Украине главным словом 2023 года, заявляют составители одного из местных словарей.

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