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Что станет основной темой дискуссии Путина и Байдена? Мнение

Что станет основной темой дискуссии Путина и Байдена? Мнение

Основной темой предстоящей дискуссии президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на начинающихся 10 января переговорах между странами на высшем уровне будут требования Российской Федерации по отношению к своей безопасности.

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