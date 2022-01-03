Что станет основной темой дискуссии Путина и Байдена? Мнение

Основной темой предстоящей дискуссии президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на начинающихся 10 января переговорах между странами на высшем уровне будут требования Российской Федерации по отношению к своей безопасности.
Основной темой предстоящей дискуссии президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на начинающихся 10 января переговорах между странами на высшем уровне будут требования Российской Федерации по отношению к своей безопасности.
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