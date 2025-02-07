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МИД Германии: прекращение работы Международного уголовного суда обрадует Путина

МИД Германии: прекращение работы Международного уголовного суда обрадует Путина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила протест против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), заявив, что их прекращение работы будет радовать Владимира Путина.

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