Марк-Андре Флери, Джей Ти Миллер, Кубалик – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня. Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, отразивший 46 бросков из 48 в матче с «Виннипегом» (4:2).
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