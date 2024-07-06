Восхитительная аджика по-грузински: в отличие от обычной делается с кабачками

Ароматный овощной соус из кабачков, напоминающий аджику, станет незаменимой заготовкой на зиму. Его насыщенный вкус и легкая острота прекрасно дополнят любое блюдо и подарят вам частичку летнего тепла в холодное время года.
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