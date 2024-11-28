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Тренировка в бассейне обернулась тяжелой травмой для подростка в Карелии

Тренировка в бассейне обернулась тяжелой травмой для подростка в Карелии

Подросток получил тяжелую травму головы на тренировке в бассейне. Пострадавшего госпитализировали, его удалось спасти, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков на своей официальной странице «Вконтакте».

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