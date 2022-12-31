Энциклопедия Техники

436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Улита едет, когда-то будет...Новый конкурент н...
  • Владимир Морж
    Юпитер. Фраза "сутки на Юпитере длятся всего 9 часов 55 минут и 30 секунд... Это связано с тем, что этот газовый гига...Необычные факты о...
  • Владимир Морж
    Венера. Всё как раз наоборот: год на Венере 224,7 земных суток, день - 243 земных суток. Венера вращается в обратном ...Необычные факты о...

Программирование для детей

Программирование для детей

﻿﻿«Мой сын не расстается с гаджетом". «Попросил дочь погулять, а она сидит и пишет в соцсетях". Хорошо известно? Большинство мам и пап испытывают чувство тревоги из-за того, что их спутники детства были не «казаками-разбойниками», а разговорами с глазу на глаз, но постоянно залипающими на планшетах и ​​телефонах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх