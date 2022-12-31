Программирование для детей

«Мой сын не расстается с гаджетом". «Попросил дочь погулять, а она сидит и пишет в соцсетях". Хорошо известно? Большинство мам и пап испытывают чувство тревоги из-за того, что их спутники детства были не «казаками-разбойниками», а разговорами с глазу на глаз, но постоянно залипающими на планшетах и телефонах.
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