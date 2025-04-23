Семьям досрочно начислят детские пособия перед майскими праздниками

Семьи досрочно получат детские пособия в связи с приближающимися майскими праздниками. Как сообщили в Социальном фонде России 23 апреля, до конца апреля семьям перечислят все выплаты, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая.
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