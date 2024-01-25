Онколог перечислил продукты, провоцирующие развитие рака желудка

Александр Серяков рассказал "Газете.Ru", что в колбасах и мясных консервах содержатся крайне опасные канцерогенные веществаУчёные считают, что на развитие рака желудка влияет не только генетика, но и рацион питания человека.
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