За неделю вырос импорт китайского лука и чеснока в Приморье

За неделю более чем на 146 тонн увеличился импорт из КНР лука и чеснока. Но более всего в край ввезли томатов — 813 тонн, сообщили ИА UssurMedia в Россельхознадзоре.
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