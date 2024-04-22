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Крымская газета

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Премьер-министр Татарстана: Соборная мечеть Крыма - образец для всей России

Премьер-министр Татарстана: Соборная мечеть Крыма - образец для всей России

Соборная мечеть Крыма будет популярна не только у верующих, но и у туристов, пишеттелеканал «Миллет», цитируя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

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