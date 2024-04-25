Очередной таджик предъявил девушке за шорты. Она оказалась бойцом UFC, бить не стала

А потом этот "ценный" с помощью диаспоры обвинил бы её во всех тяжких и её засудили бы. Молодец, что сдержалась, хотя очень жаль что не надавала.

ЛБ

Лариса Боровская

Сколько их которые ненавидят нас в мы должны им улыбаться а то чуть что виноваты сами останемся что творится когда наше государство будет думать о своём народе тычат на другие страны а сами чем лучше да за любой косяк департировать и лишать гражданства без права вернуться вместе с их диаспорой. Не хотят жить по нашим правилам и законам на Родину!!