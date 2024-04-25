# Чернильница Друзья, это какой-то очередной трындец на просторах нашей необъятной Родины.
Очередной таджик предъявил девушке за шорты. Она оказалась бойцом UFC, бить не стала
Комментарии
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Владимир Козлов
А потом этот "ценный" с помощью диаспоры обвинил бы её во всех тяжких и её засудили бы. Молодец, что сдержалась, хотя очень жаль что не надавала.
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6 час.
ЛБ
Лариса Боровская
Сколько их которые ненавидят нас в мы должны им улыбаться а то чуть что виноваты сами останемся что творится когда наше государство будет думать о своём народе тычат на другие страны а сами чем лучше да за любой косяк департировать и лишать гражданства без права вернуться вместе с их диаспорой. Не хотят жить по нашим правилам и законам на Родину!!
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5 час.
Олег Самойлов
Плохо Юрий Зиновкин знает этих шакалов! Наши девочки для них НЕ женщины! Они лишь средство удовлетворения своих похотей!
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1 час.
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