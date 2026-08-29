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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозес Итаума проиграл Филипу Хрговичу в Лондоне. Его угол выбросил полотенце в девятом раунде

В Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил титульный бой в тяжелом весе за пояс IBF между Мозесом Итаумой (14-1) и Филипом Хрговичем (21-1).

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