Предупреждение не сработало: европейцы взяли на абордаж танкер «теневого флота» РФ

В Средиземном море взят на абордаж танкер, который подозревают в принадлежности к «теневому флоту» России.
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чего и следовало ожидать .......... обычный ответ на словоблудие и немощь...........🥲