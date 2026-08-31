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Несекретные материалы

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Предупреждение не сработало: европейцы взяли на абордаж танкер «теневого флота» РФ

Предупреждение не сработало: европейцы взяли на абордаж танкер «теневого флота» РФ

В Средиземном море взят на абордаж танкер, который подозревают в принадлежности к «теневому флоту» России.

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