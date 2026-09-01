Угрозы кокаиниста Зеленского сорвать при помощи дронов гражданское авиасообщение в России – государственный терроризм, исключающий возможность переговоров с руководством Украины.
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