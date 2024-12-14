Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с уведомлениями о посылках

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что аферисты ради получения персональных данных, а также платежных реквизитов стали отправлять своим жертвам сообщения о поступлении посылки, данные о которой можно узнать по ссылке из СМС.