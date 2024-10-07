Отец превратил мою жизнь в ад, узнав, что я ему не родная, но теперь хочет наладить отношения

Это только в криминалистике уголовное дело могут закрыть за истечением срока давности. А в реальной жизни и отношениях между людьми личные тайны со временем только набирают оборотов и на них нельзя закрыть глаза, просто потому что что-то случилось давно.
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