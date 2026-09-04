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Монстр автономности от Xiaomi с батареей 10 000 мАч, зарядкой 100 Вт, защитой IP69K, Snapdragon 6 Gen 5 и обновлениями на 6 лет. Представлен Poco X8 Power

Монстр автономности от Xiaomi с батареей 10 000 мАч, зарядкой 100 Вт, защитой IP69K, Snapdragon 6 Gen 5 и обновлениями на 6 лет. Представлен Poco X8 Power

Он может выступать в роли пауэрбанка Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил в Индии смартфон X8 Power, главной особенностью которого стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч.

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