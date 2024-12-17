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Петербургский дневник

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Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал

Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал

В Петербурге и Ленобласти сумма составит 1,5 тысячи рублей Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил введение штрафов за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал.

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