Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал

В Петербурге и Ленобласти сумма составит 1,5 тысячи рублей Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил введение штрафов за переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал.
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