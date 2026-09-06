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Орловские новости

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В Орле в больнице Семашко начал работу врач-кардиолог

В Орле в больнице Семашко начал работу врач-кардиолог

Штат больницы имени Семашко в Орле пополнился молодым специалистом. К работе в кардиологическом отделении № 1 с палатой реанимации и интенсивной терапии (ПРИТ) приступил врач-кардиолог Александр Барсуков.

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