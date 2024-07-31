США осуществляют качественное перевооружение и вступили в новое глобальное противостояние

Недавно армия США провела учения Resolute Hunter («Решительный охотник») с участием своего перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW Dark Eagle («Черный орел»), в которых было задействовано около 500 военнослужащих всех уровней.
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