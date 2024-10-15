Хочу поздравить свою подружку с юбилеем Савченко Наталью Алексеевну. Здоровья ⚕️, счастье, любви успехов 🎁, всех земных благ 🎂.
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Хочу поздравить свою подружку с юбилеем Савченко Наталью Алексеевну. Здоровья ⚕️, счастье, любви успехов 🎁, всех земных благ 🎂.