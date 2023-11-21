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Медвежий угол

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Мигранты в приоритете

Мигранты в приоритете

С Алтая пишут. Местный предприниматель Глумов нанимает на работу большое количество мигрантов. https://vk.

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Комментарии
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НС Крокодилов
&quot;в свете указания президента России В.В. Путина о приоритете трудоустройства местного населения над мигрантами&quot; - у нас отчего то на указания президента некоторые чиновники не реагируют вообще, точно президент и не говорил ничего. Или это они глухие. Поэтому вместо указаний предлагаю официально федеральный Закон принять аналогичного содержания и строго спрашивать за уклонение от исполнения этого закона. Уголовную ответственность ввести!   Иначе видать чиновники не понимают. Как говорили в армии:  &quot;не доходит через голову - дойдёт через ноги&quot;
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4 час.
НК
НС Крокодилов
И для нанимателей тоже уголовную ответственность.
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4 час.
Александр Павлов
Воспитывать жОстко таких местных предпринимателей!
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1 час.

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