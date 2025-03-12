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Пенсионеров спасут от нищеты? Апрельские надбавки — кто и сколько получит

Пенсионеров спасут от нищеты? Апрельские надбавки — кто и сколько получит

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Это следует из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который подписал президент РФ Владимир Путин.

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