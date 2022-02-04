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Рангник об истекающем контракте Погба: «Проявить себя наилучшим образом – в его личных интересах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в преддверии сегодняшнего матча 1/16 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» хавбека Поля Погба, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

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