Диетолог Королева: продукты на 40% лишены витаминов, их нужно принимать отдельно

Продукты питания в современном мире стали значительно менее полезными, чем раньше. Это обусловлено переходом к индустриальному производству, из-за чего полезных веществ в продуктах стало слишком мало, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.