Диетолог Королева: продукты на 40% лишены витаминов, их нужно принимать отдельно

Продукты питания в современном мире стали значительно менее полезными, чем раньше. Это обусловлено переходом к индустриальному производству, из-за чего полезных веществ в продуктах стало слишком мало, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
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