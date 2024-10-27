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Завгородний о дальневосточных деликатесах: «Ничего сверхдорогого не покупаю. Просто морепродукты ем. Во Владивостоке высокие цены на продукты»

– Как проходит твоя адаптация в «Адмирале» после «Сочи»? – Чувствую себя все лучше. Слава Богу, что дают играть.

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