Страна и люди
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Страна и люди

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NBC сообщает о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа

NBC сообщает о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа

Президентские помилования в США превратились в бизнес — близкие к команде Трампа люди предлагают поспособствовать процессу за несколько миллионов долларов, пишет NBC Фото: Carlos Barria / Reuters Помощь в получении помилования у президента США Дональда Трампа стала крупным бизнесом для консалтинговых и лоббистских компаний, приближенных к Белому дому, пишет NBC.

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