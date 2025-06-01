NBC сообщает о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа

Президентские помилования в США превратились в бизнес — близкие к команде Трампа люди предлагают поспособствовать процессу за несколько миллионов долларов, пишет NBC Фото: Carlos Barria / Reuters Помощь в получении помилования у президента США Дональда Трампа стала крупным бизнесом для консалтинговых и лоббистских компаний, приближенных к Белому дому, пишет NBC.