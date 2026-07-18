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Особняк за $10 млн и полное одиночество: почему Юрий Антонов предпочёл женщинам десятки кошек и собак

Особняк за $10 млн и полное одиночество: почему Юрий Антонов предпочёл женщинам десятки кошек и собак

Сегодня 81-летний Юрий Антонов, некогда главный романтик советской эстрады и секс-символ 80-х, живёт в полном уединении.

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