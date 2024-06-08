В Свердловской области стартовал фестиваль «Движение»

В Свердловской области стартовал масштабный фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение». В центре Екатеринбурга байкеры уже начали показательные выступления, а в Верхней Пышме был дан старт концерту, сообщают корреспонденты URA.
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